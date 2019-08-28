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Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе 

Газета.Ru 55 минут назад
Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе
Фото: Газета.Ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, а также ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили в правительстве Германии, передает РИА "Новости".
Отмечается, что главы государств сошлись во мнении о необходимости в полном объеме реализовать минские соглашения.
Кроме того, Меркель рассказала Зеленскому о том, что на саммите G7 велась дискуссия о ситуации на Украине.
Уточняется, что они также поговорили о дальнейших дипломатические усилиях в нормандском формате при участии Германии, Франции, России и Украины.
Ранее сообщалось, что Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским.
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В мире , Европа , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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