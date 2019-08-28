США обвинили Китай в «краже» F-35

«Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его», — передает слова Болтона РИА «Новости».

Напомним, Китай производит истребитель пятого поколения J-20.

Американские СМИ сравнивали возможности J-20 и Су-57. Тогда утверждалось, что при создании J-20 использовались технологии скрытности, схожие с теми, что применялись при разработке американских F-22 и F-35.