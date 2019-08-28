Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обвинили Китай в «краже» F-35 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
США обвинили Китай в «краже» F-35
Фото: РИА Новости
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай украл технологии F-35 для создания своего истребителя пятого поколения J-20.
«Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его», — передает слова Болтона РИА «Новости».
Напомним, Китай производит истребитель пятого поколения J-20.
Американские СМИ сравнивали возможности J-20 и Су-57. Тогда утверждалось, что при создании J-20 использовались технологии скрытности, схожие с теми, что применялись при разработке американских F-22 и F-35.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Буржданадзе раскритиковала выставленные Грузией условия России Буржданадзе раскритиковала выставленные Грузией условия России Вернувшегося в Киев министра времен Януковича задержали в аэропорту Вернувшегося в Киев министра времен Януковича задержали в аэропорту Коломойский призвал Киев выступить за снятие части санкций с России Коломойский призвал Киев выступить за снятие части санкций с России
В мире , США , Джон Болтон , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти23
Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина
Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина82
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
Решена судьба полицейских по делу волейболистки163
Лукашенко отказал Польше ради Путина
Лукашенко отказал Польше ради Путина398
Извлекли органы: врачей в Турции обвинили в убийстве россиянки
Извлекли органы: врачей в Турции обвинили в убийстве россиянки12
Видео
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
01:49
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Происшествия
Россиян предупредили о заморозках
00:35
Россиян предупредили о заморозках
Погода Общество
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
03:50
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Происшествия
«Нелепые условия»: Волкеру ответили в России после слов о Крыме
02:15
«Нелепые условия»: Волкеру ответили в России после слов о Крыме
В мире Статьи
Стало известно о состоянии пострадавшей волейболистки
00:50
Стало известно о состоянии пострадавшей волейболистки
Происшествия
Коломойский придумал, как вернуть Донбасс
04:56
Коломойский придумал, как вернуть Донбасс
В мире
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
00:50
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
Происшествия
Астрономы нашли самую необычную экзопланету
00:15
Астрономы нашли самую необычную экзопланету
Наука и техника Наука
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
Власти захотели нанять Бузову
01:00
Власти захотели нанять Бузову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение