В ЦИК завершили регистрацию депутатов Рады

Об этом сообщают «Украинские новости».

«ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины», — указывается в сообщении пресс-службы комиссии.

В итоге ЦИК зарегистрировала всех 424 признанных избранными депутатов, как по партийным спискам, так и по округам.

Ранее ЦИК назвала имя последнего победителя на выборах в Раду.