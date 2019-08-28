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В ЦИК завершили регистрацию депутатов Рады 

RT на русском 2 часа назад
В ЦИК завершили регистрацию депутатов Рады
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила регистрацию депутатов Верховной рады.
Об этом сообщают «Украинские новости».
«ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины», — указывается в сообщении пресс-службы комиссии.
В итоге ЦИК зарегистрировала всех 424 признанных избранными депутатов, как по партийным спискам, так и по округам.
Ранее ЦИК назвала имя последнего победителя на выборах в Раду.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.
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В мире , Украина , Андрей Суздальцев , Центризбирком России , Верховная Рада
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