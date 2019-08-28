Вулкан Стромболи в Италии возобновил активность

Вулкан Стромболи на одноименном итальянском острове, расположенном в Тирренском море к северу от Сицилии , в среду возобновил активность, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

По данным вулканологов, новое извержение Стромболи произошло в 12.17 (13.17 мск) и сопровождалось мощными выбросами пепла, песка и другого вулканического материала. Ученые зарегистрировали также "взрыв высокой интенсивности", который вызвал некоторые сейсмические явления.

По информации местных властей, извержение Стромболи не привело к жертвам и разрушениям. На склонах вулкана возникли сильные пожары, которые в настоящее время тушат сотрудники пожарной службы.

Как сообщают итальянские СМИ, оживший вулкан вызвал панику среди туристов, отдыхающих на острове. Когда после сильного взрыва людям на головы с неба посыпался пепел и небольшие камни, они поспешили укрыться в церкви Сан-Винченцо. Местные жители реагировали на извержение значительно более спокойно, поскольку давно привыкли к активности вулкана.

В последний раз извержение Стромболи произошло 3 июля, когда погиб один из членов экскурсионной группы, находившейся в непосредственной близости от вулкана, а еще один турист получил небольшие ранения.

"Мы ожидали этого извержения, хотя и не знали, в какой момент оно произойдет. Уже 3 июля мы поняли, что одним извержением дело не закончится. Кроме того, время от времени здесь происходили отдельные небольшие взрывы. Остается понять, все уже закончилось или нам еще предстоит пережить новые взрывы", — рассказал журналистам один из жителей острова Стромболи.

Несколько дней назад директор сицилийского центра наблюдений Ingv Эудженио Привитера предупредил, что "Стромболи находится в состоянии явной нестабильности", и подчеркнул, что предсказать, когда точно произойдет извержение вулкана, не представляется возможным.

Летом на Стромболи обычно находятся около тысячи человек, по окончании туристического сезона число жителей острова сокращается примерно до 400.

Вулкан Стромболи постоянно активен на протяжении последних 20 тысяч лет. Он знаменит частыми небольшими извержениями, наблюдаемыми с близлежащих островов и с моря. Его высота составляет 926 метров над уровнем моря и более 2 километров над уровнем морского дна. Вулкан имеет три активных кратера. Извержения Стромболи преимущественно взрывные, а излияния лавы происходят достаточно редко.