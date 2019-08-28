Обострились отношения? Китай не пустил военный корабль США

Китай отказал Вашингтону в заходе американского военного корабля в китайский портовый город Циндао , сообщают СМИ. При этом ранее корабли США неоднократно заходили в порты КНР. Отношения между двумя странами ухудшились в прошлом году из-за торговой войны, которая недавно в очередной раз обострилась.

Власти Китая отказали американской стороне в заходе военного корабля США в китайский портовый город Циндао, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона . По словам чиновника из военного ведомства, американский эсминец должен был войти в порт в воскресенье, но Пекин заранее отклонил обращение Вашингтона.

Он обратил внимание, что американские корабли ранее неоднократно заходили в китайские порты: последний раз это было в 2017 году. Непосредственно в порт Циндао ракетный эсминец ВМС США Benfold заходил в 2016 году.

На данный момент отношения между США и Китаем довольно напряженные, в частности, из-за торговой войны, которая идет с прошлого года.

За это время государства не единожды проводили переговоры, отмечая прогресс в разрешении торговых противоречий. Тем не менее они каждый раз повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Последнее обострение конфликта произошло в минувшую пятницу. Китай тогда объявил, что собирается ввести дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год с 1 сентября и 15 декабря. США не оставили это без ответа и заявили, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд в размере не 10%, как было запланировано, а 15%. Повышение пошлин на другую группу товаров — объемом $250 млрд — с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И отметил, что «это не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий двух стран». По данным Bloomberg, после этого правительство КНР отдало распоряжение госкомпаниям приостановить импорт сельхозпродукции из США.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил телеканалу WRTV, что президент страны Дональд Трамп намерен заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее, но каких-либо сроков для достижения договоренностей нет. «Президент Трамп сосредоточен на том, чтобы это произошло как можно скорее. Я думаю, что [в переговорах с КНР] был достигнут реальный прогресс, но я не хочу устанавливать сроков», — отметил Помпео.

Незадолго до этого сам Трамп сообщил, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.

Американский лидер отметил, что переговоры по этому вопросу должны начаться в ближайшее время.

Пекин, впрочем, эту информацию не подтверждал. Он выразил надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и создадут условия для возобновления торговых консультаций.

«Мы надеемся на то, что американская сторона будет сохранять хладнокровие, вернется к разуму, прекратит свои ошибочные действия и будет создавать условия для начала двусторонних консультаций на основе взаимного уважения и равенства», — заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он призвал решать торгово-экономические противоречия Китая и США посредством диалога и консультаций. Китайский дипломат обратил внимание, что стороны провели уже 12 раундов переговоров, и рабочие группы двух стран по-прежнему поддерживают контакт.

«Сожаление вызывает то, что американская сторона на днях вновь решила повысить пошлины на ввоз китайских товаров. Этот метод оказания крайнего давления целиком и полностью наносит ущерб всем сторонам и абсолютно неконструктивен», — отметил Гэн Шуан.

Экономический советник американского лидера Лоуренс Кудлоу при этом считает, что американо-китайские торговые отношения все же могут улучшиться. Он отметил, что пошлины с Китая могут быть сняты в случае прогресса в торговых переговорах с КНР.

По его словам, Трамп с его командой собирается посетить Китай в сентябре.

Вашингтон надеется, что китайская сторона понизит свои торговые барьеры, сказал Кудлоу. Он уверен, что тогда Соединенные Штаты начнут поставлять в Китай миллиарды тонн своих продуктов и продавать сервисы. «Мы готовы к переговорам, движение к хорошей сделке будет позитивным сигналом и может изменить ситуацию с пошлинами», — подчеркнул советник президента.