Президент Италии пригласил Конте на прием в четверг

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил на прием в четверг утром ушедшего в отставку премьер-министра Джузеппе Конте, объявил глава пресс-службы главы государства Джованни Грассо

Как ожидается, на встрече Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров в последние дни достигли "Движение 5 звезд" и Демократическая партия

"Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Джузеппе Конте к 09.30 (10.30 мск) завтрашнего дня в Квиринальский дворец", — заявил Грассо по окончании второго раунда консультаций президента с представителями парламентских партий Италии.

На них руководство "Движения" и Демпартии проинформировало президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте, который может возглавить Совет министров во второй раз. После вручения мандата на формирования правительства он должен провести консультации по министерским должностям и вернуться на прием к президенту, чтобы передать ему список министров и заручиться его одобрением.

По словам лидера "Движения" Луиджи Ди Майо, новый мандат Конте позволит "сформировать долгосрочное правительство" и обеспечить гарантии его будущей политики. Секретарь Демпартии Никола Дзингаретти, в свою очередь, заявил, что демократы "поддерживают попытку дать жизнь новому правительству" с тем, чтобы "положить конец сезону ненависти, ужаса и страха".

Нынешний правительственный кризис начался 8 августа, когда вице-премьер и лидер лидера партии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое "Лига" составляла с "Движением", и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, а президент республики назначил консультации, которые в случае тупика могли завершиться роспуском парламента и назначением им досрочных выборов.