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Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев 

RT на русском + ещё 15 7 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев, что является рекордом среди всех украинских президентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.
Отмечается, что 55% респондентов считают главной причиной победы Зеленского на выборах запрос граждан на радикальное обновление власти.
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Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населённых пунктах, были опрошены 2040 респондентов.
Опубликованные в июле результаты опроса показывали, что около 60% украинцев одобряют курс Зеленского.
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