Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев

Президент Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев, что является рекордом среди всех украинских президентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Отмечается, что 55% респондентов считают главной причиной победы Зеленского на выборах запрос граждан на радикальное обновление власти.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населённых пунктах, были опрошены 2040 респондентов.

Опубликованные в июле результаты опроса показывали, что около 60% украинцев одобряют курс Зеленского.