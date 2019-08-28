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Джонсон приостановил работу британского парламента 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 33 минуты назад
Фото: Reuters
Глава британского правительства Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября, что существенно снижает шансы депутатов помешать выходу страны из ЕС без соглашения.
«Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Учитывая, что парламентарии выходят с каникул 3 сентября, у них остается несколько дней до приостановки работы и несколько дней после приостановки на то, чтобы помешать выходу из ЕС без соглашения, передает РИА «Новости».
В настоящее время ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но одновременно настроен против Brexit без соглашения. Брюссель же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
27 августа лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.
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В мире , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , РИА Новости , Великобритания
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