Джонсон приостановил работу британского парламента

«Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Учитывая, что парламентарии выходят с каникул 3 сентября, у них остается несколько дней до приостановки работы и несколько дней после приостановки на то, чтобы помешать выходу из ЕС без соглашения, передает РИА «Новости».

В настоящее время ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но одновременно настроен против Brexit без соглашения. Брюссель же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

27 августа лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.