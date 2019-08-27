На Украине назвали имена будущих министров

По его словам, два министра из действующего кабинета, вероятно, сохранят свои посты. Речь идет о министре финансов Оксане Маркаровой и главе МВД Арсене Авакове. Последний может стать вице-премьером по силовым вопросам или секретарем Совета национальной безопасности и обороны.