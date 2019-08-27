Глава МИД Индии считает, что эпоха мирового доминирования США прошла

"Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга", — сказал он.

Министр отметил, что расхожее в экспертных кругах мнение о том, что концепция Индо-Тихоокеанского региона, куда входят в частности Индия, Япония и Австралия, продвигается Вашингтоном для сдерживания влияния Пекина, не вполне корректно. По его словам, такое мнение устарело и присуще скорее парадигме времен холодной войны.

"Индия рассматривает Индо-Тихоокеанский регион в более целостном ключе", — подчеркнул Джайшанкар.

Глава МИД Индии также отметил, что утрата влияния одного государства и одной цивилизации в контексте глобализации очевидна, а укрепление статуса "Большой двадцатки" в противовес "семерке" является тому подтверждением.