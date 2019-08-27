Нефть, военные учения и автокефалия. Что Вашингтон может предложить Минску

По мнению наблюдателей, направляющийся в Белоруссию Джон Болтон поднимет вопрос покупки республикой сланцевой нефти в обмен на снятие санкций.

Предстоящий на этой неделе визит в Белоруссию помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона можно считать историческим: за последние 20 лет представитель администрации США столь высокого уровня не пересекал белорусскую границу.

Отношения Минска и Вашингтона все еще остаются сложными. Белоруссия находится под американскими санкциями, их действие приостановлено, но они не сняты, и приостановка продлевается каждый год. Посольства обоих государств возглавляют временные поверенные. Лишь весной этого года белорусский МИД уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число сотрудников дипломатической миссии в стране.

Потепление белорусско-американских отношений в первую очередь наблюдатели связывают с конструктивной ролью Белоруссии в урегулировании ситуации на Украине . Кроме того, нельзя исключать и того, что Вашингтон активизировал контакты с Минском на фоне интеграции России и Белоруссии.

Еще одним немаловажным фактором, вызывающим раздражение в США, является стремительно развивающееся сотрудничество Белоруссии с Китаем . Китайские компании стремятся укорениться на рынках постсоветских государств, что вряд ли устраивает американцев, не упускающих повода мешать Пекину.

Череда визитов

Показательно, что в 2019 году Белоруссию активно посещают американские официальные лица. Так, в Минске уже побывали помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент , а также делегация американского Конгресса во главе с членом Палаты представителей от штата Иллинойс Майклом Куигли

Все визитеры были приняты президентом Белоруссии Александром Лукашенко . По итогам встреч американских гостей с ним, а также с другими официальными лицами информации было немного. Посольство США в Белоруссии сообщило, что стороны обсуждали "двусторонние отношения Вашингтона и Минска", представители Вашингтона "подчеркивали приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси". Белорусский МИД отмечал обсуждение "региональной безопасности, возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах".

Ожидается, что Болтон, как и все его предшественники, будет принят главой белорусского государства. Однако пока не определена дата встречи, известно лишь, что она может пройти не раньше 29 августа.

Обещания и предложения

В отношении Белоруссии американцы пытаются применить обкатанную на других государствах постсоветского пространства тактику: дают различные обещания, заверяют в дружбе и желании сотрудничать, а также предлагают семимильными шагами пойти по демократическому пути развития. Это подтверждают в том числе слова Джорджа Кента, сказанные им во время визита в Минск. "Если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии, мы можем рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций", — сказал он. Возможно, визит помощника президента США по национальной безопасности призван подтвердить на самом высоком уровне все те заманчивые обещания, которые давали предыдущие делегации.

По мнению наблюдателей, Болтон может, в частности, предложить Белоруссии приобретать американскую сланцевую нефть, намекнув, что в случае положительного решения часть санкций с Минска может быть снята.

Кроме того, высокопоставленный представитель американской администрации может предложить Белоруссии снизить темпы роста сотрудничества с Китаем. Сейчас Болтон находится на Украине, где принимает участие в конференции по вопросам безопасности. Однако незадолго до его поездки газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Болтон стремится не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании "Мотор Сич"

Учитывая то, что в этом году в Белоруссии пройдут парламентские, а в следующем году президентские выборы, Болтон наверняка призовет белорусские власти как можно лояльнее отнестись к представителям оппозиции. И, разумеется, пообещает за это дополнительные бонусы.

Аналитики отмечают также, что США стремятся к расширению сотрудничества Белоруссии с НАТО . Очевидно, что Болтон вряд ли заинтересует белорусскую сторону перспективой членства в альянсе, но предложить рассмотреть возможность проведения совместных маневров может.

По украинскому сценарию

Вмешательство США во внутренние дела других государств происходит по многим направлениям. Нельзя исключать, что отработанный на Украине сценарий церковного раскола американцы могут захотеть поддержать и в Белоруссии, несмотря на то, что, в отличие от украинских, белорусские власти, как и подавляющее большинство православных белорусов, не одобрят подобные начинания.

Тем не менее определенные силы уже пытаются расшатывать ситуацию. Так, в августе в Чернигове состоялась конференция, посвященная вопросу автокефалии в Белоруссии. По данным СМИ, глава Белорусской автокефальной православной церкви хочет, чтобы Константинополь признал ее структуру и вывел из подчинения РПЦ.

Очевидно, что визит Болтона не будет иметь к этому никакого отношения, но окажет моральную поддержку белорусским силам, выступающим против развития отношений с Россией и за переориентацию Белоруссии на Запад.

Контакты продолжатся

Вскоре после визита Болтона, по данным журнала Foreign Policy, в Белоруссию приедет заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл . Как ожидается, он обсудит с белорусскими коллегами расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

Ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко сообщил, что Минск и Вашингтон могут назначить послов через год-два, срок связан с техническими процедурами.

Оксана Полищук