СМИ: Болтон посетит Беларусь в течение недели

Визит связывают с планами Вашингтона оказывать больше влияния на Минск в долгосрочной перспективе.

Предполагается, что таким образом Вашингтон пытается смягчить отношения с Беларусью. Кроме того, в планах — улучшить экономические и дипломатические связи с этой страной для «большего влияния в долгосрочной перспективе».

В следующем месяце, пишет Foreign Policy, Беларусь также посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл . На повестке встреч будет обсуждение дипломатического присутствия в государстве Соединенных Штатов, в том числе, взаимный обмен послами.