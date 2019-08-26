Волкер оценил угрозу свободе слова на Украине

По его словам, на Украине не видно какой-либо угрозы свободе слова. Волкер утверждает, что эта свобода находится в прекрасной форме.

Спецпредставитель США выражает мнение, что жители Украины сейчас могут свободно выражать свои убеждения.

"Выборы доказали это", — отметил Волкер.

Кроме того, американский спецпредставитель также считает, что СМИ и телевидение Украины должно работать на построение будущего страны, а не быть инструментом для совершения мести и реванша.