Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе

Ливии и Гонконге. Итоговое заявление участников саммита "большой семёрки" во французском Биаррице умещается на одном листе и затрагивает торговые вопросы, иранскую атомную программу, а также ситуацию на Украине , в Иране

"Лидеры стран хотят подчеркнуть своё большое единство и позитивный настрой переговоров. Саммит G7, организованный Францией в Биаррице, позволил главам государств и правительств достичь согласия по многим пунктам, кратко здесь перечисленным", — начинается заявление.

Первым пунктом в списке стоят торговые вопросы.

"Большая семерка" привержена принципам открытой и справедливой международной торговли, а также стабильности мировой экономики", — отмечается в документе.

Там говорится, в частности, о намерении стран-участниц G7 изменить ВТО с целью сделать ее более эффективной в нескольких областях.

Иранская ядерная программа стоит вторым пунктом в списке.

"Мы полностью разделяем две цели: не допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а также содействовать миру и стабильности в регионе", — отмечают члены G7.

На третьем месте в документе оказалась ситуация на Украине. Здесь отмечается, что Франция и Германия намерены организовать встречу в "нормандском формате" в ближайшие недели.

Четвёртой темой итогового заявления стала Ливия. Лидеры "большой семёрки" поддерживают перемирие в этой стране, которое позволит обеспечить устойчивый режим прекращения огня. "Мы считаем, что лишь политическое решение позволить обеспечить стабильность в Ливии", — написано в документе. Там отмечается, что лидеры стран ожидают "хорошо подготовленную международную конференцию, в которой примут участие все стороны и региональные игроки, затронутые конфликтом".

Последним пунктом заявления стала ситуация в Гонконге. Авторы итогового заявления призывают избегать проявления насилия и отмечают важность декларации Великобритании и Китая 1984 года.

Саммит "большой семёрки" начался в Биаррице в минувшую субботу и завершается в понедельник.