Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Итоговое заявление участников саммита "большой семёрки" во французском Биаррице умещается на одном листе и затрагивает торговые вопросы, иранскую атомную программу, а также ситуацию на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге.
"Лидеры стран хотят подчеркнуть своё большое единство и позитивный настрой переговоров. Саммит G7, организованный Францией в Биаррице, позволил главам государств и правительств достичь согласия по многим пунктам, кратко здесь перечисленным", — начинается заявление.
Первым пунктом в списке стоят торговые вопросы.
"Большая семерка" привержена принципам открытой и справедливой международной торговли, а также стабильности мировой экономики", — отмечается в документе.
Там говорится, в частности, о намерении стран-участниц G7 изменить ВТО с целью сделать ее более эффективной в нескольких областях.
Иранская ядерная программа стоит вторым пунктом в списке.
"Мы полностью разделяем две цели: не допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а также содействовать миру и стабильности в регионе", — отмечают члены G7.
На третьем месте в документе оказалась ситуация на Украине. Здесь отмечается, что Франция и Германия намерены организовать встречу в "нормандском формате" в ближайшие недели.
Четвёртой темой итогового заявления стала Ливия. Лидеры "большой семёрки" поддерживают перемирие в этой стране, которое позволит обеспечить устойчивый режим прекращения огня. "Мы считаем, что лишь политическое решение позволить обеспечить стабильность в Ливии", — написано в документе. Там отмечается, что лидеры стран ожидают "хорошо подготовленную международную конференцию, в которой примут участие все стороны и региональные игроки, затронутые конфликтом".
Последним пунктом заявления стала ситуация в Гонконге. Авторы итогового заявления призывают избегать проявления насилия и отмечают важность декларации Великобритании и Китая 1984 года.
Саммит "большой семёрки" начался в Биаррице в минувшую субботу и завершается в понедельник.
Последние новости
Сколько в России приходится женщин на тысячу мужчин Лидеры G7 в растерянности от заявлений Макрона Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Комментарии
В мире , ВТО , Гонконг , Иран , Ливия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян77
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском171
На Крымском мосту заметили военную технику281
Назван возможный статус России в G72
Обаму обвинили в присоединении Крыма к России
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика Азия
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение