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Трамп признался в многолетнем ожидании премьерства Бориса Джонсона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что шесть лет ждал, когда Борис Джонсон займет пост премьер-министра Великобритании.
Трамп считает, что Джонсон «будет прекрасным премьер-министром» и надеется, что он «проделает отличную работу».
«Вы знаете, что мы нравимся друг другу… Я примерно шесть лет ждал, пока он станет премьер-министром», — заявил Трамп на пресс-конференции на саммите «Большой семерки», передает «Интерфакс».
Экс-премьера Великобритании Терезу Мэй американский лидер назвал «хорошим человеком» и рассказал, что предлагал ей идеи по Brexit, однако «она решила сделать все по-своему, и это вышло не очень хорошо».
Ранее Трамп назвал Джонсона «правильным человеком», который сможет вывести страну из Евросоюза.
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В мире , Европа , США , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Дональд Трамп , ЕС , Интерфакс , Великобритания
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