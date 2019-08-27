Для России нашли новое «дело Скрипалей»

Издание «Взгляд» сообщило , что в Германии убийство гражданина Грузии решили превратить в новое «дело Скрипалей». Немецкие СМИ заявили о возможном «российском следе» в этом преступлении.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили 24 августа в Берлине. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Чечни

Немецкий журнал Spiegel сообщил , что следователи и эксперты по безопасности рассматривают две основные версии убийства.

Первая — убийство, связанное с «разборками» организованной преступности. Вторая — профессионально спланированное заказное убийство. Издание подчеркнуло, что в органах безопасности некоторых стран НАТО «наиболее правдоподобным» считают политический мотив убийства и заявляют, что к преступлению может быть причастна спецслужба ГРУ

«Взгляд» отмечает, что Хангошвили был уроженцем села Дуиси Панкисского ущелья Грузии и кистинцем по национальности (кистинцы — этнографическая группа чеченцев).

Издание утверждает, что он участвовал во второй чеченской войне на стороне боевиков и считался одним из представителей лидера террористов Доку Умарова в Грузии.

По версии «Взгляда», это преступление напоминает «акцию кровной мести» когда убийцу не заботит его дальнейшая судьба: стрелявшего задержали по горячим следам благодаря множеству камер видеонаблюдения, о камерах не знать он не мог.

Издание связало это историю с событиями в Лопотском ущелье в августе 2012 года.

Тогда власти Грузии сообщили о переходе на свою территорию вооруженной группы чеченских боевиков (около 20 человек), которые начали грабить и захватывать заложников. Группу блокировал грузинский спецназ в районе села Лапанкури, после трех дней боев большинство членов группы были убиты (но не все).

По одной из версий, эта операция могла быть инсценировкой, которая нужна была Михаилу Саакашвили перед выборами, а чеченцев туда заманили сами грузины, пообещав снабдить оружием и предоставить коридор в Дагестан.

В качестве переговорщиков во время этой операции грузинские спецслужбы привлекли этнических кистинцев Ахмеда Чатаева (позже был убит), Тимура Махаури (тоже погиб) и того самого Зелима Хангошвили.