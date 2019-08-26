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Кравчук рассказал, как референдум повлиял на признание Украины в мире 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украину не признало ни одно государство в мире, когда она объявила о независимости, однако ситуация изменилась после референдума в 1991 году, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
"Значение референдума настолько огромно. Ни одна страна мира после провозглашения независимости 24 августа не признала Украину. Ни одна. Только после референдума начали признавать. И с 1 декабря (1991 года. — Прим. ред.) по 1 января 92-го года нас признали почти 50 стран", — сказал экс-глава государства.
По словам политика, тогда он ежедневно отвечал на поздравления и телеграммы.
"Такой был активный процесс поддержки независимости Украины в мире", — заключил Кравчук.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.
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Комментарии1
В мире , Украина , Михаил Горбачев , Леонид Кравчук
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