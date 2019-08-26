Американцы на саммите G7 обвинили французов в саботаже

Французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США , сообщают СМИ.

Как передает NBC, на фоне политических и экономических разногласий мировых лидеров между представителями Вашингтона и Парижа происходят «едва замаскированные стычки», передает ТАСС.

Прибывшие на саммит американские чиновники жалуются, что французская сторона «намеренно осложняет ситуацию» для гостей из Вашингтона «по всем вопросам — от логистики до вопросов обеспечения безопасности».