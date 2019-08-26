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Американцы на саммите G7 обвинили французов в саботаже 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Reuters
Французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США, сообщают СМИ.
Как передает NBC, на фоне политических и экономических разногласий мировых лидеров между представителями Вашингтона и Парижа происходят «едва замаскированные стычки», передает ТАСС.
Прибывшие на саммит американские чиновники жалуются, что французская сторона «намеренно осложняет ситуацию» для гостей из Вашингтона «по всем вопросам — от логистики до вопросов обеспечения безопасности».
Напомним, сообщалось, что для главы американского государства Дональда Трампа стал неожиданностью визит на саммит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
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В мире , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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