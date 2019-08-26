США назвали способ успокоить Гонконг «за несколько часов»

Вашингтон рассчитывает на «гуманное решение» проблемы. По мнению Трампа, «все бы закончилось за несколько часов», если бы китайский лидер Си Цзиньпин «сел за стол переговоров с демонстрантами», передает ТАСС.

Мнучин не захотел комментировать реакцию США на возможное применение Пекином силы, заявив только, что «это не тот исход, на который рассчитывает» Вашингтон.

Министр заявил, что Китай «заключил с Великобританией соглашение» по Гонконгу и должен «соблюдать условия».

Полиция Гонконга сообщила, что задержала около 30 человек. 15 сотрудников полиции пострадали в столкновениях с участниками акции протеста, передает РИА «Новости».

Напомним, правоохранители в Гонконге впервые применили против демонстрантов водометы и огнестрельное оружие.