Лидеры G7 не договорились о возвращении России, сообщил источник

Вопрос возможного приглашения РФ в G7 обсуждался за ужином лидерами группы в Биаррице, однако договоренности о возвращении Москвы достигнуто не было, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в структурах ЕС

"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался вчера во время ужина", — сказал собеседник, отметив, что договоренностей достигнуто не было.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.