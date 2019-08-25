Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии

"Госсекретарь выразил поддержку права Израиля на самооборону от угроз, исходящих от Корпуса стражей Исламской революции, и на действия для предотвращения возможных нападений на его объекты в регионе", — сказано в сообщении.

Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.

Председатель совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Ирана Мохсен Резаи опроверг утверждения израильских военных об авиаударах по иранским объектам близ Дамаска, заявив, что они не пострадали.