Меркель анонсировала скорую встречу в нормандском формате

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим… саммит с российским и украинским президентами», — заявила Меркель.

По ее словам, саммит состоится после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел. Планируется провести его в Париже. Стороны приложат усилия, чтобы встреча прошла в ближайшее время.

«Нормандская четвёрка» или «нормандский формат» — это саммит руководителей Германии, России, Украины и Франции, на котором обсуждается урегулирование ситуации в Донбассе.