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Меркель анонсировала скорую встречу в нормандском формате 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Германия и Франция хотят провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. Об этом заявила на саммите G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.
«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим… саммит с российским и украинским президентами», — заявила Меркель.
По ее словам, саммит состоится после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел. Планируется провести его в Париже. Стороны приложат усилия, чтобы встреча прошла в ближайшее время.
«Нормандская четвёрка» или «нормандский формат» — это саммит руководителей Германии, России, Украины и Франции, на котором обсуждается урегулирование ситуации в Донбассе.
В мире , Ангела Меркель , РИА Новости , Германия , Франция
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