Выборы президента Абхазии признали состоявшимися 

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия заявил, что выборы президента страны были признаны состоявшимися.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам председателя ЦИК, необходимый порог явки в 50% был на преодолён.
«Официально вам заявляю — порог пройден», — сказал он.
Как отметил Гогия, по предварительным данным, явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 19:30 мск превысила 56%.
Ранее в Абхазии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.