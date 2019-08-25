Выборы президента Абхазии признали состоявшимися

Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя ЦИК, необходимый порог явки в 50% был на преодолён.

«Официально вам заявляю — порог пройден», — сказал он.

Как отметил Гогия, по предварительным данным, явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 19:30 мск превысила 56%.

Ранее в Абхазии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.