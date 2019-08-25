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Выборы президента Абхазии признали состоявшимися 

RT на русском + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия заявил, что выборы президента страны были признаны состоявшимися.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам председателя ЦИК, необходимый порог явки в 50% был на преодолён.
«Официально вам заявляю — порог пройден», — сказал он.
Как отметил Гогия, по предварительным данным, явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 19:30 мск превысила 56%.
Ранее в Абхазии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.
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В мире , Кавказ , Тамаз Гогия , Центризбирком России , Абхазия
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