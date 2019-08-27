Идею Трампа о приглашении Путина в G7 раскритиковали в сенате США

Фото: Michael Trammer/imago-images.de/Global Look Pres

Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7. По его словам, данное решение сделает США менее безопасными. "Ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим приглашением Владимира Путина обратно, хотя Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений", — цитирует Шумера «Интерфакс». Политик также отметил, что реализация предложения Трампа покажет слабость главы Белого дома «перед лицом Путина». Ранее News.ru сообщал, что по словам президента Франции Эммануэля Макрона , лидеры G7 не приняли решения по России. Он заявил, что во время саммита «Большой семёрки» политикам не удалось прийти к соглашению по вопросу участия Москвы в этом формате. Пока кризис на Украине не разрешён, неуместно приглашать Россию за стол G7, но все говорят, что важно разговаривать с Россией, сказал Макрон.