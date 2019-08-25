Елизавета II обвинила Трампа в порче газона перед Букингемским дворцом

По её словам, инцидент произошел во время визита американского лидера в Лондон в начале июня текущего года.

"Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена", — приводит издание Daily Mail слова королевы, обращенные к австралийскому премьеру.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп задремал во время приветственной речи королевы Великобритании Елизаветы IIна банкете в Букингемском дворце. Хозяин Белого дома закрыл глава и начал «клевать носом», пока королева говорила о британо-американских отношениях. Спустя несколько секунд американский лидер резко поднял голову. При этом не исключается, что он мог просто опустить веки, слушая Елизавету II, или же испытывал дискомфорт от смены часовых поясов.