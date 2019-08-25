Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве объяснили бессмысленность гимна Украины 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал государственный гимн старой редакции бессмысленным.
По его словам, первая строка «Ещё не умерла Украина» звучала несуразно.
"Правильно «ы», а не «а»: «еще не умерли Украины и слава, и воля». То есть, не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина", — пояснил политик смысл текста.
Он также отметил, что в словах „слава и воля“ нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи.
Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах, — сказал Кравчук в эфире телеканала „112 Украина“.
Ранее News.ru писал о том, что в День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, за что он любит Украину, и назвал гимн „главным хитом страны“.
News.ru: последние новости
Туск призвал участников саммита G7 отказаться от торговых войн Джонсон хочет обсудить состояние мировой торговли на саммите G7 Трамп прилетел на G7 вместе с женой
В мире , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ оценили провокацию на встрече G76
Бойцам ВСУ дадут неоднозначное разрешение2
Путин поздравил Кадырова из-за мечети6
Марафон саммита G7 начался с фальстарта1234
Зеленскому велели не лезть к Крыму53
Видео
00:46
Меньшиков попал в реанимацию из-за алкоголя
Шоу-бизнес
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
04:48
Песков рассказал о недовольстве Путина
Политика
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение