В Киеве объяснили бессмысленность гимна Украины

По его словам, первая строка «Ещё не умерла Украина» звучала несуразно.

"Правильно «ы», а не «а»: «еще не умерли Украины и слава, и воля». То есть, не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина", — пояснил политик смысл текста.

Он также отметил, что в словах „слава и воля“ нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи.

Когда его утверждали, люди видели, что тут есть полная несостыковка, но не то время было, чтобы спорить о буквах, — сказал Кравчук в эфире телеканала „112 Украина“.