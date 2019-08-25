Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко

По его словам, к таким недостаткам относится стремление Порошенко к богатству, а также невероятный карьеризм.

"Я думаю, они и сегодня действуют", — подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что на своем посту бывший президент занимался не управлением страны, а созданием бизнес-империи, во главе которой стояли его соратники.

Кравчук также добавил, что Порошенко, будучи главой государства, не прислушивался к советам других, и по этой причине ему не удалось ничего реализовать.