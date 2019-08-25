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Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
По его словам, к таким недостаткам относится стремление Порошенко к богатству, а также невероятный карьеризм.
"Я думаю, они и сегодня действуют", — подчеркнул Кравчук.
Он отметил, что на своем посту бывший президент занимался не управлением страны, а созданием бизнес-империи, во главе которой стояли его соратники.
Кравчук также добавил, что Порошенко, будучи главой государства, не прислушивался к советам других, и по этой причине ему не удалось ничего реализовать.
Ранее Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО.
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