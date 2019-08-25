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В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России 

РИА Новости + ещё 5 37 минут назад
Фото: Reuters
Группа "Большой семерки" бесполезна без участия в ней России, Бразилии, Китая или Африки, заявил депутат Европейского парламента Тьерри Мариани в твиттере.
Таким образом он прокомментировал слова Макрона о возможности пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.
"Это было не что иное, как пустая болтовня и самореклама накануне саммита (G7. — Прим. ред.), который без Китая, Бразилии, России или Африки больше не располагает средствами, чтобы изменить направление, в котором развивается мир", — написал политик.
Он добавил, что G7 устарела и теперь представляет собой клуб западных держав, которые все же не смогут диктовать свои правила всей планете.
"11 лет назад Саркози понял это, запустив G20, который не упускает ни одного актера", — добавил Мариани.
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон выступит против восстановления России в "Большой восьмерке".
Также высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что ЕС выступает против возврата Москвы в формат G8 "до устранения причин, приведших к ее исключению из него".
Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
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В мире , Борис Джонсон , Тьерри Мариани , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Бразилия , Китай
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