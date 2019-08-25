Депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России

«Без Китая, Бразилии, России и стран Африки G7 не имеет средств влияния на мир», — написал Мариани на своей странице в Twitter. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона в преддверии очередной сессии саммита — «пустое упражнение общения и саморекламы».

Также Мариани считает, что формат G7 «устарел». «„Большая семерка“ представляет только клуб западных держав, который больше не может диктовать правила во всей планете», — подчеркнул французский политик.

В качестве успешного проекта сотрудничества стран Мариани привел антикризисный саммит G-20 2008 года, состоявшийся по инициативе экс-президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Британии Гордона Брауна . «Макрон остался на старой иллюзорной схеме», — заключил французский экс-министр.

G7 проходит в Биаррице (Франция) с 24 по 26 августа. В сессии саммита принимают участие главы США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Россию перестали приглашать на саммит в 2014 году, когда Крымский полуостров вошел в состав РФ. На первом заседании лидеры стран тайно обсудили вопрос возвращения России в клуб, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».