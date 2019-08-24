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Трамп назвал Макрона хорошим другом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп во время прибытия на саммит G7 во французском Биаррице заявил, что у него всегда были хорошие отношения с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, он выразил надежду на то, что главы стран придут к соглашениям по ряду вопросов в ходе мероприятия.
"У нас с Эмманюэлем, на самом деле, много общего. Мы были друзьями в течение долгого времени", — заявил Трамп.
По словам американского лидера, несмотря на некоторые разногласия, они с французским коллегой хорошо ладят, даже имеют особые отношения.
Напоследок президент Соединенных Штатов обратился к журналистам со словами, что собравшиеся на саммите главы государств многого достигнут в эти выходные.
Ранее сообщалось, что Макрон проводит встречу с Трампом на саммите G7 во Франции.
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