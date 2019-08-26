Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки». Об этом она заявила журналистам во время саммита G7, пишет Deutsche Welle.

По ее словам, встреча пройдет в Париже, так как последний саммит был в Берлине. Глава правительства подчеркнула, что Франция и Германия будут стараться организовать переговоры в ближайшее время.

Говоря об ожиданиях от встречи, Меркель отметила, что новый президент Украины Владимир Зеленский поспособствует продвижению минских соглашений для разрешения кризиса на востоке страны.

«При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед», — заключила политик.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года. По словам источника, представители стран ведут закрытые переговоры по этому вопросу и встретятся уже в течение этого месяца.

О том, что общение с Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «Нормандской четверки» 19 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.