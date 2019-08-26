Трамп поссорился с G7 из-за России

По данным издания, разногласия между членами G7 начались на встрече 24 августа. Дипломатические источники газеты утверждают, что Трамп настойчиво требовал приглашения президента России Владимира Путина на саммит G7.

«По этому вопросу… [обсуждение — прим.ред.] стало более напряженным, мягко говоря», — заявил собеседник газеты.

По его словам, большинство лидеров «Большой семерки» настаивали, что являются «большой семьей» и сообществом либеральных демократий, тогда как Россия к либеральным демократиям отношения не имеет.

Трамп, по словам собеседника The Guardian, отверг аргументы, согласно которым G7 должна оставаться исключительно ассоциацией либеральных демократий. По мнению американского лидера, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи «Большой семерке» необходимо иметь в своем составе Россию.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Трамп и Макрон хотят пригласить Россию на саммит «Большой семерки», который пройдет в Штатах в 2020 году.

G7 объединяет США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию. В 1997 году в состав группы вошла Россия, после чего G7 превратилась в G8. В 2014 году РФ исключили из группы на фоне присоединения Крыма.