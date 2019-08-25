Зариф провел переговоры с Макроном

Как отметил Зариф, "впереди предстоит сложная дорога" по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако "стоит попробовать" пройти этот путь. Его высказывание приводит ТАСС.

Елисейский дворец уже назвал результаты переговоров позитивными и отметил, что обсуждения будут продолжены.