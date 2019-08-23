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Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума» 

ТАСС + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений. Об этом, как сообщило Agence France-Presse (AFP), он заявил в пятницу, выступая в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами.
"Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы. Необходимо, чтобы к этим работам присоединились как предприятия и фирмы, так и международные организации, функционирование которых должно быть пересмотрено во взаимной увязке", — отметил Макрон.
Он пообещал при этом, что "поднимет этот вопрос и на саммите Группы семи".
Макрон подчеркнул, что "та модель, которую предстоит разработать, отнюдь не будет означать прекращения действия системы рыночной экономики".
"Однако нельзя не признать, что эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии. А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума — так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии", — цитирует AFP президента Франции.
По сведениям агентства, полученным от администрации президента, в ходе данной встречи в Елисейском дворце была достигнута договоренность "создать коалицию предприятий и фирм, которые будут выступать за инклюзивное развитие и за снижение негативного воздействия их деятельности, проводимой в сферах морского транспорта, текстильной промышленности, технологий искусственного охлаждения".
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Комментарии3
В мире , Эмманюэль Макрон , Администрация Президента РФ , France-Presse , Франция
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