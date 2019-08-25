Трамп сделал первое заявление по итогам саммита G7

По словам американского лидера, лучшим событием дня для него стал обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном

"Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс", — написал он в своём Twitter.

News.ru ранее писал, что Трамп и Макрон достигли сближения позиций по ситуации с иранской торговой сделкой и по торговым отношениям. Кроме того, политики во время совместного обеда обсудили пожары в Амазонии.

Саммит «большой семёрки» открылся в субботу, 24 августа, в Биаррице на юго-западе Франции.