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В Сети высмеяли заявление Кличко об «украинском» Севастополе 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети с юмором отнеслись к заявлению мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя.
Ранее Кличко, комментируя возможность принятия поправок к закону о столице, согласно которым нельзя будет совмещать должности мэра и главы городской администрации, заявил, что на Украине есть два города с особым статусом: Киев и Севастополь. По действующим украинским законам мэр столицы также становится председателем городской администрации.
"Вот что такое, когда мозг отвергает реальность", — прокомментировал заявление Кличко один из пользователей сети "Вконтакте".
"С его словарным запасом ему лучше помолчать", — отметила другая пользовательница.
"Ну и аппетиты", — поразились в комментариях.
"Еще бы Варшаву назвал", — пошутил еще один посетитель.
"Спасибо Ленноксу (Льюису. — Прим.ред.)", — намекнул один из пользователей на поражение Виталия Кличко в бою за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.
"Особый статус Севастополя — это принадлежность к России. На этом его особенность заканчивается для Кличко и всех остальных", — резюмировали в комментариях.
Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году в результате референдума после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что крымчане сделали выбор в полном соответствии с международным правом и демократическими принципами. По словам Владимира Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Комментарии1
В мире , Украина , Виталий Кличко , Киев , Севастополь
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