В Сети высмеяли заявление Кличко об «украинском» Севастополе

Ранее Кличко, комментируя возможность принятия поправок к закону о столице, согласно которым нельзя будет совмещать должности мэра и главы городской администрации, заявил, что на Украине есть два города с особым статусом: Киев и Севастополь. По действующим украинским законам мэр столицы также становится председателем городской администрации.

"Вот что такое, когда мозг отвергает реальность", — прокомментировал заявление Кличко один из пользователей сети "Вконтакте".

"С его словарным запасом ему лучше помолчать", — отметила другая пользовательница.

"Ну и аппетиты", — поразились в комментариях.

"Еще бы Варшаву назвал", — пошутил еще один посетитель.

"Спасибо Ленноксу (Льюису. — Прим.ред.)", — намекнул один из пользователей на поражение Виталия Кличко в бою за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

"Особый статус Севастополя — это принадлежность к России. На этом его особенность заканчивается для Кличко и всех остальных", — резюмировали в комментариях.

Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году в результате референдума после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что крымчане сделали выбор в полном соответствии с международным правом и демократическими принципами. По словам Владимира Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.