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Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату» 

РИА Новости + ещё 3 52 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Он подчеркнул, что Вашингтон "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров и полностью поддерживает "нормандский формат". При этом Волкер отметил, что США не настаивают на прямом участии в переговорах.
"Если есть необходимость для более широкого формата, мы готовы подключиться", — цитирует дипломата BNS.
Главной преградой на пути к успеху Волкер назвал "отсутствие политической воли" у российского руководства выполнять обязательства по условиям Минских соглашений.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании расширить "нормандский формат" и пригласить на переговоры представителей США и Великобритании. В России обратили внимание на то, что идею участия американского лидера в переговорах по Украине ранее активно педалировал предшественник Зеленского Петр Порошенко. Тем не менее, в российском МИД подчеркнули, что не возражают против участия американской стороны в переговорах.
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что надеется на проведение переговоров в "нормандском формате" в ближайшие недели.
Также эта тема поднималась на переговорах между Макроном и Путиным в начале недели. Российский лидер подчеркнул, что альтернативы этой площадке нет, однако он добавил, что необходимо добиваться выполнения уже имеющихся договоренностей, а сами встречи должны приводить к конкретным результатам.
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Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Эммануэль Макрон , МИД , Госдеп США , США
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