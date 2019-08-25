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В Абхазии пройдут выборы президента 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
В Абхазии сегодня выбирают главу государства. Кандидатов девять, в их числе действующий руководитель Рауль Хаджимба.
Избирателей ждут более 150 участков в самой республике и еще три — в Москве, Черкесске и Стамбуле.
Выборы в Абхазии проходят в седьмой раз. В качестве наблюдателей приехали более ста иностранцев, в том числе из Германии и Китая. После голосования избирателям будут ставить отметку в паспорте, чтобы исключить нарушения, передает телеканал "Россия 24".
Изменился и порядок оформления выбора. Раньше избиратели вычеркивали все фамилии, кроме одной. Сейчас будут ставить отметку напротив фамилии избранного кандидата.
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В мире , Рауль Хаджимба , Абхазия , Москва , Стамбул , Черкесск
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