В Абхазии пройдут выборы президента 

В Абхазии сегодня выбирают главу государства. Кандидатов девять, в их числе действующий руководитель Рауль Хаджимба.
Выборы в Абхазии проходят в седьмой раз. В качестве наблюдателей приехали более ста иностранцев, в том числе из Германии и Китая. После голосования избирателям будут ставить отметку в паспорте, чтобы исключить нарушения, передает телеканал "Россия 24".
Изменился и порядок оформления выбора. Раньше избиратели вычеркивали все фамилии, кроме одной. Сейчас будут ставить отметку напротив фамилии избранного кандидата.