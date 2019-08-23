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Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 13 минут назад
Фото: Reuters
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
В аккаунте посольства Украины в Великобритании в Twitter опубликована видеозапись, на которой британские дипломаты на украинском языке читают текст песни Тараса Петриненко «Украина».
В конце ролика к поздравлениям присоединяется Борис Джонсон, который произносит первую часть приветствия и лозунга украинских националистов: «Слава Украине!». На следующем кадре сотрудники посольства отвечают: «Героям слава!».
В прошлом году президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя бандеровское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!».
При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась обращаться к украинским военным с бандеровским приветствием.
Приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» использовались Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещены в России). Обе организации сотрудничали с фашистской Германией.
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Комментарии2
В мире , Украина , Борис Джонсон , Тарас Петриненко , Петр Порошенко , Ангела Меркель , Украинская повстанческая армия , Великобритания
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