Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

В конце ролика к поздравлениям присоединяется Борис Джонсон, который произносит первую часть приветствия и лозунга украинских националистов: «Слава Украине!». На следующем кадре сотрудники посольства отвечают: «Героям слава!».

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя бандеровское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!».

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась обращаться к украинским военным с бандеровским приветствием.