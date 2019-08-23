Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
В аккаунте посольства Украины в Великобритании в Twitter опубликована видеозапись, на которой британские дипломаты на украинском языке читают текст песни Тараса Петриненко «Украина».
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.
В конце ролика к поздравлениям присоединяется Борис Джонсон, который произносит первую часть приветствия и лозунга украинских националистов: «Слава Украине!». На следующем кадре сотрудники посольства отвечают: «Героям слава!».
В прошлом году президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя бандеровское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!».
При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась обращаться к украинским военным с бандеровским приветствием.
Приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» использовались Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещены в России). Обе организации сотрудничали с фашистской Германией.