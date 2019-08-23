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В США умер миллиардер Дэвид Кох 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: Reuters
В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Братья являлись владельцами Koch Industries, энергетической и химической компанией из Канзаса.
Братья Кох занимали 11 строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.
Ранее агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира. Третье место в нём заняли сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 году, в последнее время ей управляли Чарльз и Дэвид Кох. Суммарно их состояние Bloomberg оценивало в $124,5 млрд
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