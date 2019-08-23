В США умер миллиардер Дэвид Кох

Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.

Братья являлись владельцами Koch Industries, энергетической и химической компанией из Канзаса.

Братья Кох занимали 11 строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Ранее агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира. Третье место в нём заняли сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Компания была основана в 1940 году, в последнее время ей управляли Чарльз и Дэвид Кох. Суммарно их состояние Bloomberg оценивало в $124,5 млрд