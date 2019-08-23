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Эксперт рассказал об уготованной Западом судьбе Украины 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
По его словам, западные страны намерены превратить Украину в плацдарм для противостоянии России. Для этого, отметил эксперт, Западу необходимо приручить украинских олигархов.
Он пояснил, что лояльным бизнесменам оставят долю бизнеса, другие же — будут уничтожены, либо их активы обнулят.
Кроме того, добавил Копатько, Запад намеревается передать украинские земли в пользование транснациональным корпорациям и таким способом нанести экономический вред России.
Также, подчеркнул социолог, западные страны своей окончательной целью ставят разграбить и разорвать Украину, превратив ее население в дешевую рабочую силу.
"Собственно, политика экспансии новых стран Европы в активном действии", — заключил Копатько.
Ранее эксперт рассказал, при каких условиях рухнет экономика Украины.
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В мире , Европа , Украина , Евгений Копатько
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