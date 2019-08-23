Возвращение России и превращение G7 в «Большую восьмёрку» обсудят лидеры стран этого международного клуба. Об этом сообщили в резиденции президента Франции, которая принимает саммит.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия — стратегически важный собеседник и надёжный партнёр в вопросах безопасности, — приводит газета «Известия» заявление французской стороны.
Представитель французского лидера уточнила, что на повестке стоит перезапуск «Большой восьмёрки». Эксперты считают, что сейчас Россия нужна странам «Большой семёрки» больше, чем они ей. В частности, это связано с желанием отвлечь Россию от Китая.
О возможном возвращении России в G8 впервые заговорил президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «Семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы.
Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия вернётся в G7, когда «оставит Крым и закончит войну в Донбассе».