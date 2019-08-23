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На саммите G7 в Биаррице обсудят возвращение России 

News.ru 1 час назад
Возвращение России и превращение G7 в «Большую восьмёрку» обсудят лидеры стран этого международного клуба. Об этом сообщили в резиденции президента Франции, которая принимает саммит.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия — стратегически важный собеседник и надёжный партнёр в вопросах безопасности, — приводит газета «Известия» заявление французской стороны.
Представитель французского лидера уточнила, что на повестке стоит перезапуск «Большой восьмёрки». Эксперты считают, что сейчас Россия нужна странам «Большой семёрки» больше, чем они ей. В частности, это связано с желанием отвлечь Россию от Китая.
О возможном возвращении России в G8 впервые заговорил президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «Семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы.
Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия вернётся в G7, когда «оставит Крым и закончит войну в Донбассе».
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В мире , Видео , Политика , Борис Джонсон , Ангела Меркель , Христя Фриланд , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , МИД , газета "Известия"
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