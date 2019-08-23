На саммите G7 в Биаррице обсудят возвращение России

Возвращение России и превращение G7 в «Большую восьмёрку» обсудят лидеры стран этого международного клуба. Об этом сообщили в резиденции президента Франции, которая принимает саммит.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия — стратегически важный собеседник и надёжный партнёр в вопросах безопасности, — приводит газета «Известия» заявление французской стороны.

Представитель французского лидера уточнила, что на повестке стоит перезапуск «Большой восьмёрки». Эксперты считают, что сейчас Россия нужна странам «Большой семёрки» больше, чем они ей. В частности, это связано с желанием отвлечь Россию от Китая.