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Берлин высказался об исторической ответственности за Вторую мировую войну 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Reuters
Германия по-прежнему несет историческую ответственность за Вторую мировую войну. Об этом заявил уполномоченный немецкого правительства по взаимодействию с Россией Дирк Визе, передает «Интерфакс».
Отмечается, что заявление сделано по случаю 80-летия со дня заключения пакта Молотова — Риббентропа.
«Как немцы мы несем нашу историческую ответственность. Мы не можем и не хотим отказываться от нее или приуменьшать ее», — подчеркнул Визе.
По его словам, для этого необходимо «взаимопонимание с соседями».
Политик напомнил, что Германия развязала войну после заключения пакта.
«Я убежден, что мы не должны считать приемлемыми разделительные линии в Европе — ни на карте, как это было однажды в секретном дополнительном протоколе, ни в головах», — заключил он.
В июле Кремль объяснил пользу пакта Молотова — Риббентропа. Отмечалось, что в случае неподписания документа Германия напала бы на СССР с более восточных рубежей. Кроме того, Япония могла объявить войну. Также стало известно, что анализ документов подтвердил отсутствие у советской стороны планов раздела Польши.
Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна из них подвергнется атаке любого другого государства. Пакт был заключен сроком на 10 лет.
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В мире , Вячеслав Молотов , Интерфакс
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