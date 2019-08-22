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Названа дата обмена заключенными между РФ и Украиной 

Рамблер + ещё 4 23 минуты назад
Обмен удерживаемыми с обеих сторон лицами между Россией и Украиной назначен на 28-29 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Свинцицкого, представляющего интересы экс-бойца «Беркута» Александра Саттарова.
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По словам адвоката, Саттарова обменяют на одного из украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
«На кого можно — сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией», — сказал он изданию «theБабель».
По словам Свинцицкого, в настоящее время Саттаров доставлен в СБУ и проходит процедуру оформления необходимых документов.
Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на российские и украинские источники сообщило, что украинские моряки до конца августа будут выданы Украине. Предположительно, Украина, в свою очередь, выдаст России руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать возможный обмен удерживаемыми лицами заявила, что обладает некоторой информацией, но не может ей поделиться.
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, речь идет об обмене по формуле 33 на 33. В число лиц, которые планируется передать Киеву, входят и 24 украинских моряка.
Комментарии25
В мире , Видео , Политика , Украина , Кирилл Вышинский , Мария Захарова , МИД , СБУ , РИА Новости
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