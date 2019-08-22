Россиянин попросил Зеленского о помиловании

Россиянин Алексей Седиков, осужденный на Украине за участие в конфликте в Донбассе, попросил президента Украины Владимира Зеленского о помиловании для участия в обмене между Москвой Киевом . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Седиковал телеканалу «Громадьске».

«Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен. Я сказал, так и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю», — рассказал Седиков.

Ранее адвокат Игорь Свинцицкий сообщил изданию «theБабель», что обмен удерживаемыми с обеих сторон лицами состоится 28 и 29 августа. По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК, обмен пройдет в формате 33 на 33.