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Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Она заявила грузинским журналистам, что Госдеп США осудил проводимые в настоящее время работы по демаркации грузино-южноосетинской границы, которую Тбилиси называет административной.
«Наши международные партнеры четко поддерживают нас, осуждая проявления незаконной российской оккупации», — сказала она, подчеркнув, что плоды приносят «активные дипломатические усилия Грузии».
«Грузия отвечает твердостью на попытки России создать в нашей стране атмосферу отчаяния. Россия хотела использовать август как период ослабления международного внимания, но у нее это не получилось», — отметила Кетеван Цихелашвили.
Она сообщила, что на днях обсудит вопрос «бордеризации» со спецпредставителем ЕС, который выедет на место.
Кроме этого, вопрос происходящего на границе будет обсужден 29 августа на переговорах в Эргнети, приграничном селе, где стороны традиционно встречаются с участием международных посредников.
Ранее сообщалось, что Южная Осетия закроет границу с Грузией на время празднования годовщины признания ее независимости Россией.
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В мире , Кавказ , Грузия , Тбилиси
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