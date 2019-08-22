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Грузия обвинила РФ в создании «атмосферы отчаяния» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили обвинила Россию в попытках создания «атмосферы отчаяния», передает «Взгляд».
«Грузия отвечает твердостью на попытки России создать в нашей стране атмосферу отчаяния. Россия хотела использовать август как период ослабления международного внимания, но у нее это не получилось», — сказала она журналистам в Тбилиси.
Грузия обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
По словам министра, международные партнеры «четко поддерживают» Грузию и осуждают работы по демаркации грузино-южноосетинской границы, начатые властями Южной Осетии.
Она назвала эти работы «проявлением российской оккупации» и заявила, что на днях обсудит этот вопрос со спецпредставителем Евросоюза.
Кроме того, вопрос грузино-южноосетинской границы будет обсуждаться 29 августа на переговорах в Эргнети, приграничном селе, где стороны традиционно встречаются с участием международных посредников.
Комментарии170
В мире , Кавказ , Грузия
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