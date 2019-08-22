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«Иловайский котел» был тройным 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в 2014 году, было три линии окружения. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на интервью участника боя в составе МВД Украины Юрия Бурляя.
По его словам, украинских силовиков пропустили через первую линию окружения, чтобы оценить длину колонны.
«Танкисты российские, помню, нам махали… Оказывается, это была первая линия окружения. Всего их было три», — рассказал Бурляй.
После того, как прошла последняя украинская машина, по ним был открыт огонь, а украинские военные решили прорывать колонну.
По его словам, он продвигался на бронированном джипе, который не пострадал ни от пуль, ни от гранат, а в результате попадания противотанковой ракеты у джипа лишь разорвало колесо.
События, получившие название «Иловайский котел», произошли в августе 2014 года. Украинские силовики сначала заняли значительную часть Иловайска, а затем были окружены и при прорыве окружения понесли большие потери: по разным оценкам, от 366 до 1000 человек.
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В мире , Видео , Украина , МВД , Lenta.ru
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