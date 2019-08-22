В Польше Лаврова обвинили в фальсификации истории

Польский политик Кацпер Плажиньский обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в попытке частично возложить ответственность за начало Второй мировой войны на Польшу . Об этом он заявил на пресс-конференции в Гданьске , пишут «ИноСМИ».

«Россия для реализации своих внутренних целей сознательно фальсифицирует историю, чтобы нанести ущерб национальным интересам польского государства. Мы не можем с этим согласиться», — заявил Плажиньский, комментируя высказывание Лаврова о том, что Пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года был результатом отказа Польши вступить в антигитлеровскую коалицию.

Плажиньский также выразил сожаление из-за того, что фальсификация истории находит благоприятную почву в политике Гданьска и среди представителей местных властей, которые связаны с партией «Гражданская платформа». Также он заявил, что политики, верные Польше, не могут согласиться с чествованием Красной армии как освободителей Поморья.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в мире идет беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории «в угоду сиюминутной политической конъюнктуре».