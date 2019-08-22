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В Польше Лаврова обвинили в фальсификации истории 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Польский политик Кацпер Плажиньский обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в попытке частично возложить ответственность за начало Второй мировой войны на Польшу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Гданьске, пишут «ИноСМИ».
Сканы пакта Молотова‐Риббентропа были впервые опубликованы в Сети
«Россия для реализации своих внутренних целей сознательно фальсифицирует историю, чтобы нанести ущерб национальным интересам польского государства. Мы не можем с этим согласиться», — заявил Плажиньский, комментируя высказывание Лаврова о том, что Пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года был результатом отказа Польши вступить в антигитлеровскую коалицию.
Плажиньский также выразил сожаление из-за того, что фальсификация истории находит благоприятную почву в политике Гданьска и среди представителей местных властей, которые связаны с партией «Гражданская платформа». Также он заявил, что политики, верные Польше, не могут согласиться с чествованием Красной армии как освободителей Поморья.
Ранее Сергей Лавров заявил, что в мире идет беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории «в угоду сиюминутной политической конъюнктуре».
Комментарии256
В мире , Европа , Политика , Сергей Лавров , InoSMI.Ru , Польша
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