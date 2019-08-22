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Польский политик обвинил Лаврова в фальсификации истории Второй мировой войны 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Политик от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский утверждает, что глава МИД России Сергей Лавров якобы фальсифицирует историю в интересах своей страны, возлагая на поляков частичную ответственность за начало Второй мировой войны, сообщает TVP Info.
Сканы пакта Молотова‐Риббентропа были впервые опубликованы в Сети
«Министр Лавров сказал, что пакт Молотова — Риббентропа был обусловлен тем, что Польша не хотела вступать в антигитлеровскую коалицию. Конечно, это совершенно бессмысленно, но у этих слов есть одна цель: возложение частичной ответственности на Польшу за начало Второй мировой войны. И это Сергей Лавров практически говорит напрямую. Мы не можем согласиться с этим», — передает слова польского политика RT.
Он добавил, что Россия «намеренно фальсифицирует историю для собственных внутренних нужд», что противоречит «польским государственным интересам».
Плажиньский также выразил сожаление из-за того, что фальсификация истории находит благоприятную почву в политике Гданьска и среди представителей местных властей, которые связаны с партией «Гражданская платформа». Также он заявил, что политики, верные Польше, не могут согласиться с чествованием Красной армии как освободителей Поморья.
«Мы должны ставить вопрос ребром о том, что там, где начинаются польские государственные интересы, заканчивается политический спор. Там, где начинаются польские государственные интересы, мы требуем от политиков, которые не любят польское правительство или не согласны с ним, чтобы они в этих вопросах сохранили минимальное достоинство и не действовали вопреки правде», — заявил Плажиньский.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в последние годы идет беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории.
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В мире , Европа , Политика
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